鉅亨速報

營收速報 - 共信-KY(6617)12月營收351萬元年增率高達30.49％

鉅亨網新聞中心

共信-KY(6617-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣351萬元，年增率30.49%，月增率35.28%。

今年1-12月累計營收為3,651萬元，累計年增率13%。

最新價為80.2元，近5日股價下跌-5.06%，相關生技醫療股價指數上漲0.41%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-126 張
  • 外資買賣超：-126 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 351萬 30% 35%
25/11 259萬 -13% 38%
25/10 187萬 -31% -63%
25/9 505萬 82% 17%
25/8 431萬 36% 54%
25/7 281萬 2% 6%

共信-KY(6617-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為抗癌消融新藥。

