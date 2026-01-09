營收速報 - 共信-KY(6617)12月營收351萬元年增率高達30.49％
今年1-12月累計營收為3,651萬元，累計年增率13%。
最新價為80.2元，近5日股價下跌-5.06%，相關生技醫療股價指數上漲0.41%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-126 張
- 外資買賣超：-126 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|351萬
|30%
|35%
|25/11
|259萬
|-13%
|38%
|25/10
|187萬
|-31%
|-63%
|25/9
|505萬
|82%
|17%
|25/8
|431萬
|36%
|54%
|25/7
|281萬
|2%
|6%
共信-KY(6617-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為抗癌消融新藥。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
