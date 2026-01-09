鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-01-09 14:11

為召集中小企業品牌，攜手拓展國際市場，由商業總會主辦的「品牌金舶獎」今年邁入第八屆，自今 (9) 日起至今 (2026) 年開放網路報名，書審資料繳交至 3 月底。商總理事長許舒博今日表示，商總長期扮演企業與政府間的橋梁，金舶獎的設立，就是希望協助中小企業透過品牌甄選的輔導與資源整合，協助企業縮短摸索時間、加速成長動能。

據經濟部《2025 年中小企業白皮書》資料顯示，台灣中小企業家數超過 171.5 萬家，提供全國近 8 成的就業機會，更創造超過 31 兆元銷售額，中小企業不僅是台灣經濟的重要支柱，也是品牌創新與國際拓展的關鍵力量。

‌



除了表揚企業成就，許舒博說，金舶獎亦提供具體且實質的輔導資源，在投資面向，每年辦理國發基金申請說明會，並不定期媒合民間創投資源；在融資面向，信保基金亦為金舶獎獲獎企業提供「國家發展優惠措施」，最高可支援新台幣 1 億元融資額度，保證成數最高達 9.5 成，以協助企業強化資金動能、穩健擴張，也有機會參加貿協辦理之展覽及拓銷團，研擬比照「進出口績優廠商優惠措施」，給予獲獎企業提供廠商分攤之優惠。

許舒博指出，品牌金舶獎的核心精神，在於發掘具成長潛力的優質企業，協助其在關鍵階段走得更穩、更遠，國內許多企業其實具備相當實力，差別往往在於是否有機會被看見、是否能有效連結資源，商總希望助中小企業透過品牌甄選制度的輔導與資源整合，協助企業縮短摸索時間。

此外，商總亦持續籌組海外拓銷團，2025 年曾率團前往沖繩、越南、馬來西亞等重點市場，協助企業拓展國際布局，2026 年也將延續此策略，持續協助中小企業建立海外通路，擴大國際商機。