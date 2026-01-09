鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-01-09 11:16

健亞 (4130-TW) 去年 9 月才剛經歷健喬 (4114-TW) 收購風波，雖最後以失敗告終，而強生 (4747-TW) 昨 (8) 日公告已取得健亞持股總額 963.4 萬股，約 8.39% 股權，健亞再度掀起經營權風暴。強生指出，此次投資主要目的在於參與健亞未來現金增資機會，並看好其長期營運成長潛力。

健亞再掀經營權風暴，強生取得健亞8.39%股權將參與現增。(圖：shutterstock)

健亞目前正在辦理 2.3 萬張的現金增資，每股發行價格為 28 元，最後過戶日為 1 月 15 日。健亞原先規劃透過現增引進白衣騎士，不過強生因取得健亞股權，將可依持股比例參與現增，因此白衣騎士能否取得股權備受關注。

強生表示，透過此次策略性投資，除可提前參與健亞成長，也保留後續雙方可深化的合作彈性，包含雙方在產品線布局、產能規劃以及藥證結構皆具互補性。

強生目前手握 3 款學名藥，涵蓋失眠、第二型糖尿病、維生素補充顆粒粉劑，預計 2026 年第二季開始，陸續取得藥品許可證。另外，強生積極導入熱熔擠出 (HME) 等高技術門檻，聚焦抗糖尿病、抗黴菌、失眠與慢性病用藥等高值化產品開發，藉由提升 API(活性藥物成分) 的生體可用率與產品差異化，避開學名藥紅海市場，優化產品結構。

