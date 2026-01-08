盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌5.02%，報152.8美元
鉅亨網新聞中心
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間08日22:48股價下跌8.08美元，報152.80美元，跌幅5.02%，成交量275,753（股），盤中最高價159.06美元、最低價152.79美元。
美股指數盤中表現
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.33%
- 近 1 月：-1.48%
- 近 3 月：+5.49%
- 近 6 月：-26.7%
- 今年以來：+2.33%
- 投資組合需要新的「第三勢力」嗎？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 安可(AMKR-US)大跌5.2%，報49.98美元
- 盤中速報 - 數據狗(DDOG-US)大跌5.07%，報134.27美元
- 盤中速報 - 費城半導體大跌2.02%，報7421.77點
- 盤中速報 - 歐特克(ADSK-US)大跌5.02%，報279.04美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇