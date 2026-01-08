search icon



鉅亨速報

盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌5.02%，報152.8美元

鉅亨網新聞中心

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間08日22:48股價下跌8.08美元，報152.80美元，跌幅5.02%，成交量275,753（股），盤中最高價159.06美元、最低價152.79美元。

美股指數盤中表現

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-2.33%
  • 近 1 月：-1.48%
  • 近 3 月：+5.49%
  • 近 6 月：-26.7%
  • 今年以來：+2.33%

美股美股盤中盤中速報Atlassian Corporation - Class A

