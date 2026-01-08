盤中速報 - 費城半導體大跌1%，報7499.02點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間08日10:34，費城半導體下跌75.85點（或1%），暫報7499.02點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+6.94%
- 近 1 月：+2.71%
- 近 3 月：+14.17%
- 近 6 月：+36.7%
- 今年以來：+2.82%
焦點個股
費城半導體成分股以連貫(COHR-US)領跌。連貫(COHR-US)下跌3.52%；超捷國際(MCHP-US)下跌1.99%；安森美半導體(ON-US)下跌1.88%；格羅方德(GFS-US)下跌1.87%；科林研發(LRCX-US)下跌1.69%。
