search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌1%，報7499.02點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間08日10:34，費城半導體下跌75.85點（或1%），暫報7499.02點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+6.94%
  • 近 1 月：+2.71%
  • 近 3 月：+14.17%
  • 近 6 月：+36.7%
  • 今年以來：+2.82%

焦點個股


費城半導體成分股以連貫(COHR-US)領跌。連貫(COHR-US)下跌3.52%；超捷國際(MCHP-US)下跌1.99%；安森美半導體(ON-US)下跌1.88%；格羅方德(GFS-US)下跌1.87%；科林研發(LRCX-US)下跌1.69%。

部分成分股表現相對穩健，和康電訊(MTSI-US)上漲0.44%；台積電ADR(TSM-US)上漲0.27%。


文章標籤

美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體7394.75-2.38%
連貫176.15-8.07%
超捷國際72.755-1.60%
安森美半導體60.275-2.61%
格羅方德38.935-4.10%
科林研發198.11-2.45%
和康電訊166.575-2.37%
台積電ADR317.03-0.52%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty