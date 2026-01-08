search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想汽車(LI-US)EPS預估上修至0.26元，預估目標價為22.42元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共30位分析師，對理想汽車(LI-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.24元上修至0.26元，其中最高估值0.6元，最低估值0.06元，預估目標價為22.42元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.6(0.6)1.362.650.89
最低值0.06(0.06)0.070.310.89
平均值0.25(0.25)0.71.130.89
中位數0.26(0.24)0.791.050.89

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值182.85億274.56億355.19億276.06億
最低值163.55億174.92億187.02億276.06億
平均值168.38億211.08億256.77億276.06億
中位數166.64億210.17億253.31億276.06億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS-0.05-0.311.681.12
營業收入41.88億67.25億174.81億200.73億

詳細資訊請看美股內頁：
理想汽車(LI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSLI

相關行情

台股首頁我要存股
理想汽車16.82-0.71%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty