鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想汽車(LI-US)EPS預估上修至0.26元，預估目標價為22.42元
根據FactSet最新調查，共30位分析師，對理想汽車(LI-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.24元上修至0.26元，其中最高估值0.6元，最低估值0.06元，預估目標價為22.42元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.6(0.6)
|1.36
|2.65
|0.89
|最低值
|0.06(0.06)
|0.07
|0.31
|0.89
|平均值
|0.25(0.25)
|0.7
|1.13
|0.89
|中位數
|0.26(0.24)
|0.79
|1.05
|0.89
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|182.85億
|274.56億
|355.19億
|276.06億
|最低值
|163.55億
|174.92億
|187.02億
|276.06億
|平均值
|168.38億
|211.08億
|256.77億
|276.06億
|中位數
|166.64億
|210.17億
|253.31億
|276.06億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.05
|-0.31
|1.68
|1.12
|營業收入
|41.88億
|67.25億
|174.81億
|200.73億
詳細資訊請看美股內頁：
理想汽車(LI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
