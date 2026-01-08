榮昌去年營收創高年增22% 今年樂觀WiFi 7天線放量客戶倍增
鉅亨網記者彭昱文 台北
連接線及網通廠榮昌 (3684-TW) 今 (8) 日公告 2025 年營收 11.5 億元，創下歷年新高、年增 22%，公司看好，今年隨著 WiFi 升級加速、WiFi 7 天線出貨放量，客戶可望倍數成長。
展望今年第一季，榮昌表示，雖逢即將來臨的農曆春節，工作天數較少，是公司傳統營收低點，但在新產品佈局逐漸顯現下，有信心可以優於去年同期，將呈現淡季不淡。
榮昌表示，天線產品隨著 WiFi 7 升級需求於 2026 年持續放大出貨量，目前 WiFi 7 出貨比重已經大幅超越 WiFi 6，預估 2026 年 WiFi 7 天線出貨客戶將倍數成長。
榮昌表示，公司除已掌握全球前三大企業網通客戶提供整合天線，美國基建專案包括電力、鐵路與高速公路通訊等亦有斬獲，隨著轉型成果逐漸顯現，推升營運展現強勁成長力道。
目前榮昌來自高頻連接線與智能感測線占營收比重約 22%，天線與天線系統為 35%，次系統與無線準系統約 35%。
榮昌近幾年積極轉型，從單一天線跨向多頻段及多技術，包括 WiFi 7、5G、衛星等整合式天線，並建構次系統及無線準系統組裝能力，在 AI 新興應用帶動雲端運算與無線傳輸需求強勁下，多元化市場發展策略效益顯現。
