營收速報 - 典範(3372)12月營收1.13億元年增率高達41.26％
今年1-12月累計營收為10.99億元，累計年增率21.56%。
最新價為22.8元，近5日股價上漲5.1%，相關半導體類指數上漲6.18%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1380 張
- 外資買賣超：+1383 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-3 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|1.13億
|41%
|9%
|25/11
|1.04億
|47%
|27%
|25/10
|8,158萬
|21%
|-9%
|25/9
|8,931萬
|50%
|-9%
|25/8
|9,815萬
|20%
|-4%
|25/7
|1.03億
|25%
|2%
典範(3372-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為IC封裝及測試。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
