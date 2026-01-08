search icon



鉅亨速報

營收速報 - 典範(3372)12月營收1.13億元年增率高達41.26％

鉅亨網新聞中心

典範(3372-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣1.13億元，年增率41.26%，月增率9.49%。

今年1-12月累計營收為10.99億元，累計年增率21.56%。

最新價為22.8元，近5日股價上漲5.1%，相關半導體類指數上漲6.18%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1380 張
  • 外資買賣超：+1383 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-3 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 1.13億 41% 9%
25/11 1.04億 47% 27%
25/10 8,158萬 21% -9%
25/9 8,931萬 50% -9%
25/8 9,815萬 20% -4%
25/7 1.03億 25% 2%

典範(3372-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為IC封裝及測試。

