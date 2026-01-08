search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：國泰金(2882-TW)EPS預估上修至6.27元，預估目標價為70.5元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對國泰金(2882-TW)做出2025年EPS預估：中位數由6.2元上修至6.27元，其中最高估值7.25元，最低估值5.01元，預估目標價為70.5元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值7.25(7.25)7.288.36
最低值5.01(5.01)5.656.31
平均值6.23(6.19)6.417.06
中位數6.27(6.2)6.36.94

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值476,117,000523,729,000576,102,000
最低值315,088,000350,674,000391,127,000
平均值367,793,510413,481,460457,915,490
中位數352,196,000390,064,000432,216,490

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS7.293.242.5810.34
營業收入
(單位：新台幣千元)		357,716,917304,172,639341,433,658625,962,605

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2882/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


