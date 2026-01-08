鉅亨網新聞中心 2026-01-08 15:20

隨著 2026 年開年，上海硬科技領域迎來前所未有的爆發，尤其在圖形處理器 (GPU) 賽道上，本土企業表現尤為亮眼。在中國國產 GPU「四小龍」中，壁仞科技、沐曦股份和燧原科技三家均誕生並成長於上海，使其一舉坐擁國產 GPU 的三個超級 IPO。

千億市值巨頭湧現

2026 年開年，壁仞科技正式登陸港交所，認購倍數超過 2300 倍，開盤暴漲超過 80%，市值一度衝破 1000 億港元，成為開年最大 IPO。稍早前，沐曦股份在科創板上市，首日漲幅逼近 700% ，市值最高曾達到 3500 億元。短短不到一個月，上海便新增了兩家千億級公司。此外，被估值超過 200 億元的燧原科技也於 2026 年開年順利完成 IPO 輔導，正全速衝刺科創板。

上海國資的「超級獵手」策略

這些企業之所以選擇上海，源於背後推手——上海國資的深度佈局。上海國資被譽為創投圈的「超級獵手」，其策略不僅在於資金豐厚，更在於敢於在最早期就下場，提供長達十年的「陪跑」支持。

例如，壁仞科技是上海國投先導人工智慧產業母基金的首個直投項目，該母基金早在 2025 年 3 月就聯合領投了壁仞科技。沐曦股份則獲得了上海科創基金的早期支持，研發艱難期還得到浦東新區國資創投平臺 5 億元的戰略注資。燧原科技的 D 輪 20 億元融資，領投方也全數是上海國際集團旗下的國鑫創投、金浦投資等上海系國資。

完善產業鏈與政策動態迭代

上海國資透過設立三大先導產業母基金 (積體電路、生物醫藥、人工智慧) 和未來產業基金，總規模已突破 1000 億元，並透過吸引社會資本，實現了高達 6.3 倍的放大效應。

更關鍵的是，上海擁有全國最完善的積體電路產業鏈，形成了從 EDA 工具、晶圓製造到封裝測試的全閉環。2024 年，上海積體電路產業規模已突破 3900 億元，約佔全國的四分之一。這種產業鏈的完整性意味著企業在上海可以站在整條產業鏈上戰鬥。

此外，上海的營商環境也以「政策動態迭代」的能力著稱，例如曾迅速調整流片補貼政策，將範圍擴大至成熟工藝 (如 55 至 180 奈米)，解決了模擬晶片企業的實際困難。這種服務意識和效率使得上海在 2025 年世界銀行營商環境評估中有 22 項指標達到全球最優，超越了紐約、新加坡和香港。

佈局未來：AI 與終極能源

上海的野心不止於 GPU。在前沿產業，上海同樣多面開花：

• 具身智能領域有智元、傅利葉、開普勒等機器人公司總部落戶。

• AI 大模型獨角獸如 MiniMax(即將登陸港股)、階躍星辰、無問芯穹雲集。