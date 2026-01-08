緯軟月季年營收均創新紀錄 今年深耕三大領域尤其半導體

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-08 10:26

資訊軟體服務商緯軟 (4953-TW) 公告去年 12 月合併營收 11.7 億元，月增 8.9%、年增 28.5%，第四季合併營收為 32.5 億元，季增 8.9%、年增 20%，而 2025 年全年合併營收達 116 億元，年增 13%，單月、單季和全年營收同步改寫歷史新高紀錄，並連 5 年維持雙位數成長。

緯軟今年深耕三大領域尤其半導體。(鉅亨網資料照)

緯軟指出，去年主要受惠於核心客戶需求穩健推進、策略布局逐步發酵，尤其長期深耕互聯網產業，除既有大型客戶需求持續穩定挹注外，也成功帶進新客戶。

展望 2026 年，緯軟強調，將持續拓展多元產業布局，以既有客戶為基礎，結合新興科技應用，深化在 AI、遊戲和半導體等關鍵領域的技術與資源投入，目標創造長期、穩健的獲利增長。

法人指出，半導體業務是近來緯軟新切入領域，也是去年成長最快的業務，隨著持續擴大工程師專業團隊，今年挹注新動能可期。