安力–KY去年12月營收攻上2億元創41個月新高 年增25%
鉅亨網記者張欽發 台北
安力 - KY(5223-TW) 營運走向多元及穩健發展，並積極投入車用及伺服器兩大應用，同時在無人機專案已成功跨入量產與出貨階段，今 (8) 日公布最新營收資訊，2025 年 12 月營收攻上 2 億元收創 41 個月新高，年增 25.88%，2025 年全年營收 19.6 億元，年增 18.08%。
安力 – KY 在 2025 年第四季營收 4.91 億元，季減 6.11%，年增 1.19%。
安力 - KY 主管表示，12 月營收創高主要受惠於 NB（筆電）市場於年末出現拉貨潮，部分品牌業者因預期未來記憶體等關鍵零組件價格持續上揚而提前補庫存，致使 12 月整體 NB 出貨量增溫，進一步挹注公司相關結構件與精密零組件出貨動能。
安力 – KY 董事長許振焜先前在法說會中表示，安力 - KY 公司近年積極投入車載應用與伺服器兩大新興產品開發，且布局已逐漸成型。值得關注的是，安力 - KY 在無人機專案已成功跨入量產與出貨階段，顯示安力具備跨領域整合能力與高階精密結構件的量產實力。
安力 - KY 指出，對無人機平台開發為近年核心投入方向，相關產品已開始少量出貨，並將持續擴大客戶與應用範圍，預期成為今 (2026) 年後的重要成長支柱。
同時，安力 - KY 同 步投入的 AI 伺服器相關機構件，預期將與無人機事業形成雙線並進的中期布局。預計 2026 年下半年至 2027 年，無人機與 AI 伺服器產品貢獻將明顯放大，將可望逐步挹注營收並推升整體獲利表現。
安力 - KY 2025 年前三季營收達 14.68 億元，較去年同期成長 25.06%；前三季稅後純益爲 588 萬元，每股純益為 0.13 元。
安力 - KY 2026 年訂單能見度佳，主要受惠於無人機與 AI 伺服器新品逐步放量，加上現有客戶需求穩定，整體出貨動能維持正向。公司正持續努力擴大訂單導入並優化產線稼動，期望隨著新產品放量，短期影響可望逐季縮小，並在中期重新轉為推升營運動能。
