鉅亨速報 - Factset 最新調查：Applied Digital Corporation(APLD-US)EPS預估下修至-0.3元，預估目標價為41.00元

Factset 最新調查：Applied Digital Corporation(APLD-US)EPS預估下修至-0.3元，預估目標價為41.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Applied Digital Corporation(APLD-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.29元下修至-0.3元，其中最高估值0.01元，最低估值-1.02元，預估目標價為41.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.01(0.01)0.431.510.12
最低值-1.02(-1.02)-1.09-0.390.12
平均值-0.46(-0.43)-0.310.490.12
中位數-0.3(-0.29)-0.290.770.12

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.39億6.15億11.54億17.11億
最低值2.14億3.78億8.19億17.11億
平均值3.00億5.24億9.96億17.11億
中位數3.08億5.38億9.64億17.11億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.36-0.41-0.49-1.31-1.16
營業收入0.00855萬5,539萬1.66億1.44億

詳細資訊請看美股內頁：
Applied Digital Corporation(APLD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAPLD

Applied Digital Corporation30.98+2.38%

