鉅亨速報 - Factset 最新調查：Applied Digital Corporation(APLD-US)EPS預估下修至-0.3元，預估目標價為41.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Applied Digital Corporation(APLD-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.29元下修至-0.3元，其中最高估值0.01元，最低估值-1.02元，預估目標價為41.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.01(0.01)
|0.43
|1.51
|0.12
|最低值
|-1.02(-1.02)
|-1.09
|-0.39
|0.12
|平均值
|-0.46(-0.43)
|-0.31
|0.49
|0.12
|中位數
|-0.3(-0.29)
|-0.29
|0.77
|0.12
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.39億
|6.15億
|11.54億
|17.11億
|最低值
|2.14億
|3.78億
|8.19億
|17.11億
|平均值
|3.00億
|5.24億
|9.96億
|17.11億
|中位數
|3.08億
|5.38億
|9.64億
|17.11億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.36
|-0.41
|-0.49
|-1.31
|-1.16
|營業收入
|0.00
|855萬
|5,539萬
|1.66億
|1.44億
詳細資訊請看美股內頁：
Applied Digital Corporation(APLD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
