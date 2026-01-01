鉅亨速報 - Factset 最新調查：公民金融集團CFG-US的目標價調升至68元，幅度約3.03%
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對公民金融集團(CFG-US)提出目標價估值：中位數由66元上修至68元，調升幅度3.03%。其中最高估值77元，最低估值60元。
綜合評級 - 共有23位分析師給予公民金融集團評價：積極樂觀21位、保持中立2位、保守悲觀0位。
公民金融集團今(8日)收盤價為61.35元。近5日股價上漲3.03%，標普指數上漲0.7%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
