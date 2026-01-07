鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-07 17:13

國際生技保健食品原料研發生產大廠綠茵 (6846-TW) 今 (7) 日公布最新營收資訊 2025 年 12 月營收突破 1 億元大關，達到 1.05 億元，月增 43.18%，年增 12.19%；2025 年全年營收 9.15 億元，年增 4.82％，單月與全年營收同步創下歷史新高。

綠茵 2025 年第四季營收達 2.68 億元，創新高，季增 30.55%，年增 4.82%。

綠茵表示，傳統消費旺季自第四季延續至農曆春節前，公司在手訂單仍然暢旺，將盡力協調代工廠交期，滿足客戶訂單需求，保持首季營收成長態勢。

綠茵海外市場布局效益逐步顯現，提供綠茵新的成長動能，也是綠茵營收連年創新高的主因之一。布局較早的東南亞、港澳地區開始進入高速成長，2025 年海外市場成長 70％，遠高於 2024 年的 40％，隨著東南亞銷售區域拓展，以及東北亞、美國、加拿大、墨西哥等國進入穩定銷售，海外市場具有相當大的成長空間。台灣市場方面，綠茵也提供品牌大客戶客製化新品，加深雙方合作共同開創全台藍海市場，今年營運再攀高峰可期。

因應國際市場擴大，以及加深與國內外品牌大客戶的合作方面，綠茵潭子新廠將從原料、配方混料到製劑，提供客戶國際品質系統認證的完整代工產線，完善保健食品 CDMO 一條龍服務，接單能力將大幅躍升。公司表示，潭子新廠今年第四季設備進廠開始量產後，產能將大幅提升，預期 2027 年將展開跳躍式成長。

綠茵生技在台中潭子新廠，是在台中潭子聚興產業園區取得土地面積 2064 坪，第一期計畫投入資金總額達 17 億元建廠與購置設備，潭子新廠將規劃地上 9 層、地下一層的廠辦合一大樓，建築面積 8410 坪，涵蓋研發中心及實驗室及自研原料產線、保健食品配方產線。