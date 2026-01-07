2026 投資展望！ 1/19 台南講座 剖析 AI獲利驗收與穩中求勝策略
隨著 2026 年全球經濟步入關鍵轉折點，市場資金流向與資產配置成為投資人最關心的議題。永豐金證券將於 1 月 19 日在台南老爺行旅舉辦「2026 錢往哪裡走？」實體講座，邀請財經專家葉芷娟與聯博投信專業團隊，針對 AI 產業的「獲利驗收期」及全球核心衛星資產配置策略進行深度解讀。
AI 超級循環還是泡沫？ 2026 全球經濟兩大焦點
本次講座聚焦 2026 年全球經濟展望，核心議題首推 AI 產業的「獲利驗收期」。在經歷長期的估值擴張後，市場正屏息以待 AI 相關企業的實質獲利表現。專家將解析這場科技浪潮是會進入「超級循環」持續噴發，還是面臨泡沫修正風險。
此外，針對大環境變動下的避險與增值實戰，講座內也將分享如何運用「核心與衛星資產配置」策略，在市場高度不確定的情況下，有效對沖風險並捕捉增值機會。
股債齊發 鎖定核心資產配置策略
在具體的投資標的部分，講座將細分為兩大全球焦點：
股市動態：剖析 AI 引領下的科技股動向，以及其他具備成長潛力的區域市場。
固定收益：在利率環境變動下，如何配置固定收益類資產以達成「穩中求勝」的目標。
本次講座為實體交流活動，旨在協助投資人掌握全年投資起跑點。活動採預約報名制，名額有限，歡迎把握。
活動詳情與報名資訊
非永豐金客戶也可經由豐雲學堂主頁直接報名參與
日期： 2026 年 1 月 19 日（一）
時間： 15:00 – 17:00（14:30 開放報到）
地點： 台南老爺行旅 5F 甘霖廳（台南市東區中華東路一段 368 號）
主辦單位： 永豐金證券、永豐銀行
報名截止： 2026 年 1 月 15 日 20:00（或額滿為止）
注意事項:
1. 座位有限，先到先入場。
2. 遲到半小時以上者，不保證入場。
3. 填寫問卷，離場時可兌換餐盒 (每人限 1 個)，若餐盒提前兌換完畢，依主辦單位提供之等價禮品替代。
