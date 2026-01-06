search icon



鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：National Fuel Gas公司(NFG-US)EPS預估下修至7.89元，預估目標價為102.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對National Fuel Gas公司(NFG-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.01元下修至7.89元，其中最高估值9.09元，最低估值6.91元，預估目標價為102.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值9.09(9.09)10.698.68
最低值6.91(7.82)7.178.11
平均值7.95(8.19)8.888.4
中位數7.89(8.01)8.748.4

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值26.79億36.02億32.56億
最低值25.08億27.35億32.56億
平均值25.75億32.30億32.56億
中位數25.57億32.92億32.56億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.976.155.170.845.68
營業收入18.26億30.69億22.62億17.28億22.32億

詳細資訊請看美股內頁：
National Fuel Gas公司(NFG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股市場預估EPSNFG

