鉅亨速報 - Factset 最新調查：National Fuel Gas公司(NFG-US)EPS預估下修至7.89元，預估目標價為102.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對National Fuel Gas公司(NFG-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.01元下修至7.89元，其中最高估值9.09元，最低估值6.91元，預估目標價為102.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.09(9.09)
|10.69
|8.68
|最低值
|6.91(7.82)
|7.17
|8.11
|平均值
|7.95(8.19)
|8.88
|8.4
|中位數
|7.89(8.01)
|8.74
|8.4
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|26.79億
|36.02億
|32.56億
|最低值
|25.08億
|27.35億
|32.56億
|平均值
|25.75億
|32.30億
|32.56億
|中位數
|25.57億
|32.92億
|32.56億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.97
|6.15
|5.17
|0.84
|5.68
|營業收入
|18.26億
|30.69億
|22.62億
|17.28億
|22.32億
詳細資訊請看美股內頁：
National Fuel Gas公司(NFG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
