鉅亨網編輯林羿君 2026-01-06 11:07

隨台股加權指數處於歷史高位，台灣股市的槓桿押注已攀升至 17 年來的最高點，凸顯出市場風險偏好強勁。

根據彭博社編製的數據顯示，截至 5 日，融資餘額已增至新台幣 3,510 億元（約 111 億美元），創下 2008 年 6 月以來的最高水準。台股加權指數於週二 (6 日) 一度上漲 0.6%，有望再創歷史新高。

然而，數據亦顯示目前融資餘額佔總市值的比例僅為 0.3%，顯示槓桿水準尚未達到過熱程度。儘管全球市場對人工智慧（AI）領域可能存在泡沫仍存有疑慮，但對台灣科技產業的信心正持續推動投資者對超額收益的押注。

台股創新高之際，市場卻呈現極端的「K 型化」發展，資金幾乎都流到大型電子權值股。台積電 (2330-TW) 周一在台股股價一度大漲 6.9%，觸及歷史新高，帶動台股加權指數大漲逾 3%，首度站上 30,000 點關卡。

此前，高盛集團將台積電目標價調高 35% 至 2,330 元新台幣，理由是預期公司未來一年仍將維持穩健成長。

包括 Bruce Lu 在內的高盛分析師在報告中指出，「我們認為 AI 將成為台積電多年的成長引擎。」Lu 指出，即便台積電未來三年預計投入 1,500 億美元擴充產能，其利潤率仍持續改善。

總部位於新竹的台積電，2025 年股價大漲 44%，市值首度突破 1 兆美元，反映投資人對其在 AI 熱潮中關鍵地位的信心，全球多數晶片公司皆仰賴其晶圓代工服務。