鉅亨速報 - Factset 最新調查：Brookfield Renewable Partners LP - Unit(BEP-US)EPS預估下修至-1.15元，預估目標價為35.00元
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Brookfield Renewable Partners LP - Unit(BEP-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.02元下修至-1.15元，其中最高估值-0.69元，最低估值-2.07元，預估目標價為35.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.69(-0.03)
|-0.45
|-0.44
|0.51
|最低值
|-2.07(-2.07)
|-2.43
|-2.16
|-1.51
|平均值
|-1.21(-1.01)
|-1.41
|-1.29
|-0.5
|中位數
|-1.15(-1.02)
|-1.46
|-1.44
|-0.5
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|80.24億
|81.16億
|82.84億
|82.88億
|最低值
|63.28億
|66.30億
|70.25億
|43.33億
|平均值
|66.92億
|72.11億
|77.62億
|63.11億
|中位數
|64.52億
|71.39億
|80.87億
|63.11億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.69
|-0.60
|-0.32
|-0.89
|營業收入
|40.71億
|46.56億
|49.19億
|57.82億
詳細資訊請看美股內頁：
Brookfield Renewable Partners LP - Unit(BEP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
