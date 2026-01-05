鉅亨速報 - Factset 最新調查：Brookfield Renewable Partners LP - Unit(BEP-US)EPS預估下修至-1.15元，預估目標價為35.00元

search icon



Factset 最新調查：Brookfield Renewable Partners LP - Unit(BEP-US)EPS預估下修至-1.15元，預估目標價為35.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Brookfield Renewable Partners LP - Unit(BEP-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.02元下修至-1.15元，其中最高估值-0.69元，最低估值-2.07元，預估目標價為35.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.69(-0.03)-0.45-0.440.51
最低值-2.07(-2.07)-2.43-2.16-1.51
平均值-1.21(-1.01)-1.41-1.29-0.5
中位數-1.15(-1.02)-1.46-1.44-0.5

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值80.24億81.16億82.84億82.88億
最低值63.28億66.30億70.25億43.33億
平均值66.92億72.11億77.62億63.11億
中位數64.52億71.39億80.87億63.11億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS-0.69-0.60-0.32-0.89
營業收入40.71億46.56億49.19億57.82億

詳細資訊請看美股內頁：
Brookfield Renewable Partners LP - Unit(BEP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


