鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Brookfield Renewable Partners LP - Unit(BEP-US)EPS預估下修至0.13元，預估目標價為35.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Brookfield Renewable Partners LP - Unit(BEP-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.14元下修至0.13元，其中最高估值0.49元，最低估值-0.31元，預估目標價為35.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.49(1.34)1.531.231.78
最低值-0.31(-0.31)-0.28-1.751.78
平均值0.1(0.29)0.45-0.381.78
中位數0.13(0.14)0.24-0.511.78

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值80.24億81.16億88.43億82.88億
最低值63.28億65.60億70.25億82.88億
平均值67.35億72.30億77.78億82.88億
中位數65.10億71.46億77.61億82.88億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.61-0.69-0.60-0.32-0.89
營業收入37.55億40.71億46.56億49.19億57.82億

詳細資訊請看美股內頁：
Brookfield Renewable Partners LP - Unit(BEP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

