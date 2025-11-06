鉅亨速報 - Factset 最新調查：Brookfield Renewable Partners LP - Unit(BEP-US)EPS預估下修至0.13元，預估目標價為35.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Brookfield Renewable Partners LP - Unit(BEP-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.14元下修至0.13元，其中最高估值0.49元，最低估值-0.31元，預估目標價為35.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.49(1.34)
|1.53
|1.23
|1.78
|最低值
|-0.31(-0.31)
|-0.28
|-1.75
|1.78
|平均值
|0.1(0.29)
|0.45
|-0.38
|1.78
|中位數
|0.13(0.14)
|0.24
|-0.51
|1.78
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|80.24億
|81.16億
|88.43億
|82.88億
|最低值
|63.28億
|65.60億
|70.25億
|82.88億
|平均值
|67.35億
|72.30億
|77.78億
|82.88億
|中位數
|65.10億
|71.46億
|77.61億
|82.88億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.61
|-0.69
|-0.60
|-0.32
|-0.89
|營業收入
|37.55億
|40.71億
|46.56億
|49.19億
|57.82億
詳細資訊請看美股內頁：
Brookfield Renewable Partners LP - Unit(BEP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
