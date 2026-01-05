鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-01-05 20:27

近期有民眾在國發會的公共政策網路參與平台上，提案「廢除民眾對車輛非專業認知檢舉」，希望減少社會對立，由於已超過 5,000 名民眾附議。交通部今 (5) 日回應，若車輛改裝符合規定，或因檢舉佐證資料不足無法認定違規時，不會召回該車辦理臨時檢驗。

有關民眾於公共政策網路參與平台提議，交通部表示，廢除民眾對車輛非專業認知檢舉，因有一般無車輛檢驗專業知識的民眾，逕自以個人觀念或網路社群謠傳等知識來源，據以判斷車輛是否涉及非法改裝，以目測或相片作為違規檢舉之依據，也致檢舉浮濫情形，造成社會對立情形。

交通部強調，車輛設備之變更攸關行車安全，考量國內交通特性與實務安全管理需求，已於道路交通安全規則第 23 條、第 23 條之 1 訂有車輛可變更、不可變更項目及可變更項目之變更要件與檢驗基準規定，意即車輛設備變更應依原廠設計規格及改裝規定辦理，以維護車輛使用人及其他用路人之道路交通安全。