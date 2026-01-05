鉅亨網記者劉玟妤 台北
隱形眼鏡廠晶碩 (6491-TW) 受惠矽水膠產品出貨動能升溫，2025 年 12 月營收 6.25 億元，年月雙成長，創同期新高，第四季營收 19.31 億元，則為歷史單季次高，2025 全年營收 70.39 億元，年增 3.26%，創歷史新高紀錄。
晶碩 2025 年 12 月營收 6.25 億元，月增 3.46%，年增 0.78%；第四季營收 19.31 億元，季增 2.28%，年增 7.56%；2025 全年營收 70.39 億元，年增 3.26%。
晶碩主要動能仍來自日本與歐洲市場，日本市場方面，包括日拋矽水膠透片，以及高階光學產品如散光及多焦鏡片已陸續在 2025 年上市銷售，且日拋矽水膠彩片也規劃在今年上市，整體日本市場有望持續成長。
歐洲市場部分，高階光學產品已在 2025 年取證，預計今年開始出貨。至於中國市場，矽水膠產品則預計今年取證並上市。
另外，晶碩董事會日前也決議通過增資越南子公司 PEGAVISION VIETNAM COMPANY LIMITED，交易總金額達 3500 萬美元 (約新台幣 10.99 億元)，進一步擴大產能，以因應公司業務需求。
不過晶碩今 (5) 日股價表現相對疲軟，早盤以 283 元開高後翻黑，最低跌至 277 元，跌逾 1%。
