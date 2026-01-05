‌



晶碩主要動能仍來自日本與歐洲市場，日本市場方面，包括日拋矽水膠透片，以及高階光學產品如散光及多焦鏡片已陸續在 2025 年上市銷售，且日拋矽水膠彩片也規劃在今年上市，整體日本市場有望持續成長。