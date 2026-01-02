search icon



盤中速報 - Workday公司(WDAY-US)大跌5%，報204.04美元

鉅亨網新聞中心

Workday公司(WDAY-US)截至台北時間02日23:21股價下跌10.74美元，報204.04美元，跌幅5%，成交量1,043,076（股），盤中最高價215.40美元、最低價204.04美元。

美股指數盤中表現

Workday公司(WDAY-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-2.68%
  • 近 1 月：+0.67%
  • 近 3 月：-7.46%
  • 近 6 月：-10.22%
  • 今年以來：-13.86%

美股美股盤中盤中速報Workday公司

