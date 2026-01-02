盤中速報 - 科磊(KLAC-US)大漲5.02%，報1276.06美元
科磊(KLAC-US)截至台北時間02日22:47股價上漲60.98美元，報1276.06美元，漲幅5.02%，成交量72,503（股），盤中最高價1276.06美元、最低價1258.01美元。
美股指數盤中表現
科磊(KLAC-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-5.04%
- 近 1 月：+5%
- 近 3 月：+6.66%
- 近 6 月：+35.18%
- 今年以來：+95.35%
