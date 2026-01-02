search icon



鉅亨速報

盤中速報 - 科磊(KLAC-US)大漲5.02%，報1276.06美元

鉅亨網新聞中心

科磊(KLAC-US)截至台北時間02日22:47股價上漲60.98美元，報1276.06美元，漲幅5.02%，成交量72,503（股），盤中最高價1276.06美元、最低價1258.01美元。

美股指數盤中表現

科磊(KLAC-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-5.04%
  • 近 1 月：+5%
  • 近 3 月：+6.66%
  • 近 6 月：+35.18%
  • 今年以來：+95.35%

美股美股盤中盤中速報科磊

S&P 5006846.400.01%
道瓊指數48233.980.36%
NASDAQ23174.82-0.29%
費城半導體7324.503.41%
科磊1262.7293+3.92%

