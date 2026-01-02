盤中速報 - 費城半導體大漲2.93%，報7290.94點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間02日10:30，費城半導體上漲207.81點（或2.93%），暫報7290.94點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.73%
- 近 1 月：+0.89%
- 近 3 月：+8.97%
- 近 6 月：+28.61%
- 今年以來：+41.06%
焦點個股
費城半導體成分股以艾司摩爾(ASML-US)領漲。艾司摩爾(ASML-US)上漲6.03%；應用材料(AMAT-US)上漲4.17%；安可(AMKR-US)上漲4.15%；科林研發(LRCX-US)上漲4.13%；美光科技(MU-US)上漲4.04%。
