鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲2.93%，報7290.94點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間02日10:30，費城半導體上漲207.81點（或2.93%），暫報7290.94點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-1.73%
  • 近 1 月：+0.89%
  • 近 3 月：+8.97%
  • 近 6 月：+28.61%
  • 今年以來：+41.06%

焦點個股


費城半導體成分股以艾司摩爾(ASML-US)領漲。艾司摩爾(ASML-US)上漲6.03%；應用材料(AMAT-US)上漲4.17%；安可(AMKR-US)上漲4.15%；科林研發(LRCX-US)上漲4.13%；美光科技(MU-US)上漲4.04%。


