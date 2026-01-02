鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮航太(2645-TW)EPS預估上修至5.64元，預估目標價為187元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對長榮航太(2645-TW)做出2025年EPS預估：中位數由5.6元上修至5.64元，其中最高估值5.79元，最低估值5.41元，預估目標價為187元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|5.79(5.79)
|9.37
|9.83
|最低值
|5.41(5.41)
|7.43
|9.59
|平均值
|5.61(5.59)
|8.17
|9.71
|中位數
|5.64(5.6)
|7.94
|9.71
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|18,580,000
|23,900,000
|25,807,000
|最低值
|18,004,000
|19,697,000
|21,821,000
|平均值
|18,225,570
|20,932,630
|23,814,000
|中位數
|18,153,000
|20,225,500
|23,814,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|4.9
|4.95
|4.48
|2.5
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|16,284,500
|14,781,798
|11,847,386
|9,616,931
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2645/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
