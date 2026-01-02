search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮航太(2645-TW)EPS預估上修至5.64元，預估目標價為187元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對長榮航太(2645-TW)做出2025年EPS預估：中位數由5.6元上修至5.64元，其中最高估值5.79元，最低估值5.41元，預估目標價為187元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值5.79(5.79)9.379.83
最低值5.41(5.41)7.439.59
平均值5.61(5.59)8.179.71
中位數5.64(5.6)7.949.71

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值18,580,00023,900,00025,807,000
最低值18,004,00019,697,00021,821,000
平均值18,225,57020,932,63023,814,000
中位數18,153,00020,225,50023,814,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS4.94.954.482.5
營業收入
(單位：新台幣千元)		16,284,50014,781,79811,847,3869,616,931

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2645/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


