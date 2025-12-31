鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-12-31 18:18

針對酷澎在韓國引發過勞爭議，以及近期在台灣勞動檢查出相關違法情形，勞動部對此表達明確且一致的立場。不論是外商或本土企業，只要在台灣境內僱用勞工，皆必須一體適用台灣《勞動基準法》，酷澎於大型企業，若違反工時與工資等重要規範，地方政府可依法加重處罰，最高可裁處新台幣 150 萬元。

根據經濟部商工登記資料，酷澎在台灣設有酷澎股份有限公司、酷澎支付股份有限公司及酷澎通運股份有限公司等多家子公司，無論經營範疇涵蓋零售、支付或物流貨運，只要涉及僱用勞工，勞動條件就必須完全依法辦理，若查獲違法情形，主管機關將毫無疑問依法裁罰。

‌



在各界高度關注的工時議題上，勞基法已有明確規範，每日工作時數原則不得超過 12 小時，每月加班時數上限為 46 小時。勞動部強調，雇主絕不可強迫勞工違法超時工作，若勞工因健康或其他正當理由無法配合加班，雇主亦不得強行要求。

此外，法律規定雇主必須逐日核實記錄勞工上下班時間至分鐘為止，若發生未置備紀錄或紀錄不實、加班超時等情事，將面臨 2 萬元以上 100 萬元以下罰鍰。由於酷澎在台灣實收資本額已超過新台幣 1 億元，屬於大型企業，若違反工時與工資等重要規範，地方政府可依據違反勞基法裁處罰鍰共通性原則加重處罰，最高可裁處新台幣 150 萬元，並公開事業單位及負責人姓名。

針對物流、儲配運輸及汽車貨運業，勞動部每年均辦理專案勞動檢查，並將工時、休息與休假列為重點項目。對於前一年度有違規紀錄的單位，將列為優先檢查對象，透過制度面降低過勞風險。同時，預防過勞已列為勞動部重要推動業務，依據《職業安全衛生法》，針對輪班、夜間工作或長時間工作等情形，雇主有法律義務主動預防過勞，包括辨識高風險勞工、安排醫師面談、提供健康指導及調整工作內容。若未落實相關指引，雇主必須承擔法律責任，勞動部也會鎖定運輸、倉儲等高風險行業加強查核，直到企業確實改善為止。

對於酷澎在台灣的經營規模，其子公司實收資本額分別達 118 億餘元及 2 億餘元，勞動部直言企業規模越大，所負擔的社會責任就越重，法遵能力也應更強。除了執法上的加重裁處與按次連續處罰機制，勞動部也支持員工組織工會，透過團結權的力量提升勞動環境。