鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-11-04 16:50

‌



港股「周杰倫」概念股巨星傳奇 (06683-HK) 今 (4) 日一度大漲近 9%，升破每股 10 港元大關，但終場收跌 4.3% 至每股 9.3 港元。巨星傳奇股性向來活躍，早盤強彈或許受到公司近日發布的連串利多消息刺激。

攜手宇樹賣科技狗、入股GD東家殺入韓流核心 專家：兩大IP有望撞出超級聯名（圖取自巨星傳奇官網）

巨星傳奇近日公告稱巨星文創智權 (香港) 有限公司及威剛科技訂立銷售合約，後者作為經銷商向巨星文創採購 1000 台四足機器人，總價超過人民幣 2000 萬元。

值得注意的是，巨星傳奇本沒有四足機器人的生產能力，該公司與大名鼎鼎的宇樹科技攜手合作「巨星狗」產品，並成功實現商業化。在合作模式上，巨星傳奇負責合作產品核心的 IP 規劃、設計、AI 交互，並將主導全球化行銷策略等，而宇樹負責合作產品的技術、硬體研發及生產，及相關應用的研發等。據悉，巨星狗預期今年完成測試，明年初量產。

本次訂單超過人民幣千萬元，體現出巨星傳奇在四足機器人 IP 化領域取得實質進展，未來公司有望繼續推動四足機器人產品的商業化落地，搭載 IP 形象的巨星狗有望作為創新表演單元，融入演唱會及綜藝表演中。此外，該公司可望進一步拓寬公司 IP 的應用邊界，並增強 IP 的產業延展與變現能力。

此外，巨星傳奇昨 (3) 日還宣布戰略入股南韓知名藝人經紀公司 Galaxy，進一步擴充以權志龍 (G-Dragon)、宋康昊為代表的國際頂級藝人 IP 資源。這場橫跨華語與韓流市場的資本聯動，被業界視為「周杰倫 IP」與「權志龍 IP」的破次元合作訊號。

作為周杰倫多次公開月台的關聯企業，巨星傳奇曾憑藉「周同學」等核心 IP 快速崛起，數年內撬動超 10 億元授權產品銷售額，旗下「劉教練」等 IP 矩陣更涵蓋 2 億粉絲，成為華語娛樂 IP 營運標竿。

此前，巨星傳奇曾因過度依賴單一 IP，公司多元化不足的問題屢遭投資者詬病，此次入股 Galaxy，被視為其 IP 矩陣擴容、推動業務多元化的關鍵一步。

Galaxy 的核心價值在於其旗下頂級藝人資源，尤其是 K-Pop 傳奇 G-Dragon。作為首位進入南韓著作權協會的偶像，他創作近 180 首歌曲，年版權收入約 14 億韓元，作品不僅是音源榜單常客，更塑造一代年輕人的文化記憶。即便經歷負面風波，權志龍仍以專輯《Übermensch》強勢回歸，市場影響力不可取代。

根據公告，巨星傳奇出資 800 萬美元認購產業基金 16% 權益，剩餘份額由獨立第三方持有，雙方擬在藝人展覽、演唱會、IP 衍生品開發等領域深度合作，未來粉絲也許能見周杰倫「周同學」的國風潮流與 G-Dragon 的藝術收藏碰撞出跨界展覽，其時尚基因與「周同學」元素融合的聯名潮牌，甚至虛擬演唱會、數位藏品等科技賦能的創新形式。

此次合作不僅是財務投資，更是巨星傳奇 IP 生態的策略性補全。Galaxy 的內容創作能力與巨星傳奇的商業化經驗形成互補，而巨星傳奇今年上半年年增 33% 至 3.55 億元營收的成績，也為海外擴張提供了底氣。儘管淨利呈年減表現，但巨星傳奇著眼於長期價值的佈局已獲得市場認可。

更深層來看，這場合作標誌著華流與韓流從「內容互動」邁向「資本共生」。先前中韓娛樂合作多限於版權交易或短期項目，而巨星傳奇透過股權投資實現利益深度綁定，也許預示未來文化產業競爭將從單一內容轉向生態鏈整合能力。