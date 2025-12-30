鉅亨網新聞中心 2025-12-30 12:01

越南胡志明市和河內的高端房產市場，近來正被一股來自中國的強勁資本浪潮席捲，這股「中國式搶房」被形容為完整復刻了十年前中國一線城市的樓市盛況。

這場「中國式」的搶房大戰，正將越南推向全球房價漲幅最高的行列，胡志明市房價年漲幅已高達 33%，均價已觸及每平方公尺人民幣 3 萬元，而當地人的月均收入僅有人民幣 3600 元。

這股資本熱潮背後，是投資者對於「重走中國樓市黃金 20 年」路徑的篤定賭注。從溫州商人到資深炒房客，他們不再僅僅是看房價，而是建立複雜的政策分析模型，研究越南的 5 年規劃、基礎設施圖紙，如同當年分析上海浦東一樣，將目光鎖定在地鐵二號線沿線等尚未開發的「規劃新區」。

他們的投資邏輯極度清晰：利用資訊差和時間差，提前佈局，押注外資工廠遷入和城市化加速帶來的時代紅利，預期地鐵通車後管理層和員工將產生巨大的租賃與購買需求。

這種「快進快出、用足槓桿」的實戰策略，使得中國客戶成為越南房產中介口中出手最快、最大方的群體，有中介親眼見證中國客戶一天內毫不猶豫地刷下三套市中心豪宅。

然而，在資本狂歡之下，越南樓市的隱憂和社會性割裂正初現端倪。儘管市場繁榮，但新供應嚴重集中在高端市場，導致供給出現結構性錯配，普通民眾真正負擔得起的住房嚴重不足。

例如，河內房價已飆升至普通家庭年收入的 10 倍。這使得越南房地產市場分裂成兩個幾乎獨立的體系：一個為外國投資者和本地富裕階層服務，另一個則為普通民眾但供應嚴重短缺，這極可能加劇社會矛盾。

資深投資人深知最大的風險並非市場下跌，而是越南政府可能隨時出台類似中國的限購限貸政策，徹底改變遊戲規則，因此必須保持高度警惕。

面對房價漲速遠超薪資的局面，越南政府已經意識到必須介入，正透過加大供給、加速推出保障房等措施，試圖為過熱的樓市敷上冰袋。

這股席捲越南的「中國式炒房」打法，雖然用資本強行按下了越南城市化的快進鍵，讓高樓拔地而起的現象令人眩暈，但其最終能給這片土地帶來什麼，值得深思。