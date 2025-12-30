鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-30 10:13

據《Business Insider》周一（29 日）報導，TikTok 已取代其他社交媒體競爭對手，成為美國年輕人獲取新聞的首選平台。

TikTok超越YouTube、IG，躍美國年輕人獲取新聞首選平台。（圖：Shutterstock）

Pew Research Center 的最新調查數據顯示，TikTok 目前是美國 18 至 29 歲人群中最受歡迎的新聞類社交應用程式（App），超越 2024 年兩大首選平台 ——YouTube 和 Instagram。

2025 年的調查結果顯示，43% 受訪年輕人表示會定期從 TikTok 獲取新聞，而選擇 YouTube 和 Facebook 的比例均為 41%，Instagram 為 40%，社交平台 X 和 Reddit 則分別為 21% 和 18%。

Pew 的調查指出，在 18 至 29 歲群體的新聞獲取渠道中，社交媒體的比重遠超其他形式。該年齡段中 76% 受訪者表示經常或偶爾通過社交媒體看新聞，相比之下，透過新聞網站和電子郵件新聞簡報獲取新聞的比例分別為 60% 和 28%。

在參與 Pew 調查的年輕人中，半數受訪者表示對社交媒體的新聞內容抱有一定程度或高度信任，這一信任度與他們對全國性新聞機構的信任度基本持平。

TikTok 作為新聞獲取主渠道的熱度正快速攀升，2023 年僅有 32% 受訪者表示會定期通過這款影音 App 看新聞。