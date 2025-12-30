鉅亨網新聞中心 2025-12-30 11:12

2023 年完工、象徵馬來西亞國家獨立精神的世界第二高樓默迪卡 118 大樓（Merdeka 118），在今年 9 月因頂部安裝企業標誌一事，在當地社會引發了一場關於國家象徵、歷史記憶與商業利益界限的激烈討論。

默迪卡 118 大樓高達 678.9 公尺，其設計靈感源自馬來西亞國父東姑 · 阿都拉曼宣布獨立時的代表手勢，被視為國家自豪感和重要歷史記憶的載體。

然而，主力租戶馬來亞銀行（Maybank）近期在樓頂安裝其企業標誌的舉動，迅速在社群媒體上引發強烈反響。根據監測，負面情緒佔比高達 85%。主要批評集中在以下兩點：

◆稀釋歷史意義： 民眾認為，在一個具有國家獨立象徵意義的建築上展示企業標誌，是一種不當的「商業化」行為。許多人擔憂，未來這棟大樓將被大眾以「Maybank 大廈」稱呼，從而淡忘「默迪卡 118」所承載的歷史文化內涵。

◆外觀設計不協調： 約 38% 的負面評論集中在外觀設計上，批評者認為 Maybank 的黃色商標與大樓本身的建築造型極不協調，缺乏美感，並建議採用更低調、更簡約的銀色等設計方案。

民眾經常以吉隆坡石油雙子星大樓為例，指出即便馬來西亞國家石油公司擁有該地標，也從未在塔頂設置企業標識，以維持地標的純粹性。

面對排山倒海的質疑，馬來亞銀行進行了回應，強調其舉動符合既定協議，且具有積極意義。

爭議的根源可追溯至 2022 年 Maybank 與大樓所有者國民投資機構（PNB）達成的為期 21 年租賃合約。作為承租 33 層的主力租戶，Maybank 根據協議獲得了命名與標誌展示權。銀行方面強調，PNB 授予這些權利是完全符合雙方約定的。

Maybank 在聲明中表示，這項決定經過審慎考慮，標誌不僅代表銀行與國家共同成長的歷程，其設計也經過精心考量，旨在融入而非主導建築輪廓。