鉅亨速報 - Factset 最新調查：新杜邦(DD-US)EPS預估下修至1.73元，預估目標價為47.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對新杜邦(DD-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.79元下修至1.73元，其中最高估值2.02元，最低估值1.35元，預估目標價為47.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.02(2.02)2.32.522.83
最低值1.35(1.35)1.452.32.75
平均值1.76(1.76)2.122.442.79
中位數1.73(1.79)2.22.452.79

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值68.54億71.14億73.95億77.07億
最低值68.33億69.66億72.54億76.44億
平均值68.45億70.52億73.34億76.72億
中位數68.44億70.62億73.43億76.66億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-4.0111.8911.750.941.67
營業收入203.97億166.53億130.17億120.68億123.86億

詳細資訊請看美股內頁：
新杜邦(DD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


