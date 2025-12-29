威剛、嘉里大榮與祥億三強聯手 打造低碳智慧物流運輸鏈

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-12-29 18:39

圖由左至右為威剛副總江昌憲、經濟部產業發展署科長劉光中、威剛執行副總林昭陽、嘉里大榮營運長張國典、嘉里大榮副總陳彤。(圖：威剛提供)

本次發表會在經濟部產業發展署指導下推動，整合科技、物流與運輸業者的實務能量，展現台灣物流產業由示範走向落地、由單點走向系統化，以電動貨車、電動三輪車與智慧派車系統相互結合的綠色物流運輸模式，能有效降低物流配送整體碳排量約 10%、提升車輛效率與安全性等，實現台灣低碳轉型的成效。

本次示範場域導入「大車 X 小車」彈性運輸調度模式，結合電動貨車、電動三輪車與威剛所開發的智慧派車系統，針對都市末端最後一哩路配送場景進行實證。

此次成果顯示能有效降低整體碳排放量約 10%，降低空車率 20%，減少車輛怠速時間 20%，以及降低危險駕駛發生率 15%，並提升碳盤查與管理效率高達 80%。同時，透過小型電動運具的高度機動性，有效縮短配送時間約 30 分鐘，降低噪音與空氣污染，提升城市物流效率與道路安全。

威剛開發的雲端智慧物流管理平台，涵蓋即時車輛監控、最佳化路徑規劃、能源與維運管理，以及碳排放計算與 ISO 認證應用，能協助企業精準掌握碳排數據，回應國際客戶對 ESG 與低碳供應鏈的要求。

嘉里大榮表示，企業長期以「智慧物流 X 永續經營」為發展核心，持續優化全台物流網絡與營運效率。本次參與低碳智慧物流運輸鏈示範計畫，正是將永續理念實際落實於營運現場，透過電動運具導入、智慧調度與數據化管理，降低物流過程中的碳排放與能源消耗。未來嘉里大榮將持續深化低碳運輸解決方案，推動綠色物流標準化與規模化應用，協助客戶建構具國際競爭力的永續供應鏈體系。

祥億貨運指出，作為深耕在地物流與貨運市場的運輸業者，企業願景在於「讓低碳運輸真正走進日常營運」。透過參與本次示範計畫，將電動運具實際導入物流運輸場域，結合智慧派車與即時監控系統，驗證低碳運輸在效率、安全與成本上的可行性。祥億貨運期盼，藉由示範經驗的累積與數據回饋，協助產業建立可複製、可擴散的低碳運輸模式，帶動更多中小型運輸業者共同投入綠色轉型。