中國最大的 ETF 提供商華夏基金 (ChinaAMC) 周一 (29 日) 表示，已在泰國推出兩支旗艦 ETF，使泰國投資者能夠便捷地投資一籃子中國藍籌股和科技股。

中國兩支旗艦ETF在泰國上市 藉以吸引海外投資者(圖:shutterstock)

這次 ETF 的推出正值中國進一步開放資本市場吸引全球投資人之際。這也代表著在北京「一帶一路」倡議框架下，中泰兩國資本市場合作正在深化。

華夏基金透過聲明表示，本次發行的最大亮點，在於向全球投資者遞出了代表中國「硬科技」實力的名片。「這不僅顯著提升了跨境投資的便利性，也有助於海外中長期資本持續流入中國股市。」

該公司補充說，在泰國推出這些產品，反映了當地投資者對中國資產和中國科技的濃厚興趣。

其中，華夏科創 50 ETF DR 的推出，填補了東南亞市場在投資中國「硬科技」板塊的空白，該指數匯聚了中國半導體、高端裝備、生物醫藥等戰略新興產業的龍頭企業。同時，被視為中國經濟「晴雨表」的華夏滬深 300 ETF 也同步登陸泰國，為海外資金配置中國核心優質資產提供了首選通道。

華夏基金表示，兩大產品同時上市，形成了「核心資產＋硬核科技」的雙輪驅動布局。這也反映了當地市場對中國優質資產和科技成長前景的積極關注和配置信心。