鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-12-29 11:03

巨生醫 (6827-TW) 公告，旗下自主開發的抗癌藥物 MPB-1734(不含 Tween-80 的 Cabazitaxel)，其臨床 1/2a 試驗結案報告已在 12 月 26 日獲得衛生福利部同意備查。

巨生醫旗下抗癌藥物臨床1/2a試驗結案報告，獲衛福部同意備查。(圖：shutterstock)

總經理許源宏表示，MPB-1734 已完成臨床 1/2a 試驗，根據實驗數據，顯示最大耐受劑量 (MTD) 為 25mg/m2，並相較原劑型顯著改善常見的血液學與腸胃道不良反應。

‌



巨生醫指出，公司在今年 5 月完成與美國 FDA 會議後，確認 MPB-1734 有望採 505(b)(2) 法規途徑，以執行生物相等性 (BE) 試驗的方式申請藥證，有望縮短開發時程。另外，目前正在同步進行 MPB-1734 製程放大與製程優化，預計明年完成後，將與 FDA 進一步確認生物相等性試驗設計，加速 BE 試驗並提出藥證申請。

巨生醫提到，根據 WHO 統計資料，全球每年新增 147 萬明攝護腺癌患者，依 Global Market Insights 2024 年市場分析，全球攝護腺癌藥物市場規模達 126 億美元，預估至 2034 年將成長至 299 億美元。而 MPB-1734 因不含 Tween-80，降低副作用並提升耐受性，上市後可望快速切入市場。

執行長王先知表示，公司以奈米微包平台為核心，持續推動多項疏水性藥物的劑型優化，並延伸 MPB-1734 的開發模式，以「等效試驗 + 505(b)(2)」策略，加速其他產品線取得藥證。