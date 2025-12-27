鉅亨網編譯陳又嘉 2025-12-27 09:00

據《路透》報導，紐約州州長侯可 (Kathy Hochul) 周五 (26 日) 宣布，根據一項新法規，凡是具備無限滾動、自動播放與演算法推薦內容的社群媒體平台，將被要求顯示警告標示，提醒其可能對年輕使用者的心理健康造成傷害。

侯可在聲明中表示，「自我上任以來，保障紐約人的安全一直是我的首要任務，其中也包括保護孩子免於社群媒體中鼓勵過度使用的功能所帶來的潛在傷害。」

本月稍早，澳洲已對 16 歲以下兒童實施社群媒體禁令。紐約州也加入加州、明尼蘇達州等已制定類似社群媒體法規的州。

根據法案內容，凡提供「成癮性資訊流」、自動播放或無限滾動功能的平台，都在規範範圍內。該法適用於部分或全部行為發生在紐約州的情況，但不適用於使用者實際身處州外時存取的平台。

該法允許州檢察總長採取法律行動，並針對每一項違規行為處以最高 5,000 美元的民事罰款。

侯可將社群媒體警示標籤比擬為其他產品上的警告標示，例如菸草製品標示其致癌風險，或塑膠包裝提醒幼兒可能有窒息危險。