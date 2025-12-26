世界最長高速公路隧道 打通天山南北 新疆烏尉高速通車

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-26 05:00

世界最長高速公路隧道 —— 天山勝利隧道及其所在的 G0711 新疆烏魯木齊至尉犁高速公路（簡稱「烏尉高速」）將於周五（26 日）通車，通車後烏魯木齊市至庫爾勒市駕車時長從 7 小時縮短至 3.5 小時。

新疆烏尉高速通車。（圖：央視）

據《IT 之家》報導，為便於社會公眾熟悉通行環境，烏尉高速於 2025 年 12 月 26 日 11 時 30 分至 12 月 31 日 24 時展開通行體驗活動。2026 年 1 月 1 日 0 時起試營運。

烏尉高速是中國國家高速公路網 G0711 烏魯木齊至若羌高速公路的核心組成部分，路線起點位於烏魯木齊市繞城高速（西線）西山南互通立交，終點位於尉犁縣，全長 324.7 公里，於 2020 年 4 月開工，歷經 5 年 8 個月建成。

2024 年 12 月 30 日 11 時許，連通新疆南北的烏魯木齊至尉犁高速公路控制性工程天山勝利隧道貫通，這也刷新世界最長高速公路隧道的紀錄。此前通過國道 216 線翻越天山用時約 3 個小時，天山勝利隧道貫通後，穿越天山僅需約 20 分鐘。