央行下周找保管銀行「喝咖啡」 疑似炒匯外資擬祭T+1措施

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-07-04 19:49

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新台幣兌美元匯率近期再度轉強，暌違 3 年多再現 28 字頭，中央銀行除了每日坐鎮調節外，預計下周找外資保管銀行「喝咖啡」，針對自我管理不佳、疑似炒匯者，不排除祭出「T+1」措施，也就是說，買股隔日必須完成匯入，反之賣股隔日必須匯出，同時也持續要求出口商分散拋匯。

中央銀行外匯局局長蔡烱民。(圖/央行外匯局提供)

中央銀行外匯局局長蔡烱民指出，央行除了金檢以外，自 5 月以來一直有在持續關注外資匯入之後是否確實投資台股有價證券，近來發現匯出、匯入不太一致的狀況，下周會再找保管銀行來做溝通，進一步了解情形。

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蔡烱民指出，台股買賣交易採「T+2」制度，若與保管行溝通之後，發現有些外資自我管理能力較差，研擬祭出「T+1」配套措施，必須在交易隔天完成匯出或匯入的動作。

新台幣兌美元近期雖未再現 5 月暴力升值狀況，但央行仍持續盯場，避免匯市出現失序狀況，並要求出口商分散拋匯，一天賣匯不超過 10 支 (每支為 100 萬美元) 為原則。

事實上，台灣上萬家中小企業每日結匯金額可能只有 3、5 支，也不是每天都有美元可以賣，整體而言，分散拋匯政策對於他們來說比較有利，會持續施行。

有媒體關注，近期外資似乎有「多空並進」策略，買台股時同步布局反向 ETF，恐有炒匯之嫌。蔡烱民說，有跟相關單位溝通，每天都有觀察反向 ETF 的淨增情況，目前來看還在合理範圍。

蔡烱民補充說明，央行早在 2020 年便與金管會達成共識，對外資投資反向 ETF 設有上限，不得持有占 ETF 發行量超過 30%。此外，先前也有跟外資溝通，購買反向 ETF 建議以 SWAP 方式進行，而非匯入資金造成匯率波動。