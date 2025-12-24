揚智參與安瑞-KY私募 聯手搶攻印度電信市場

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-12-24 14:43

揚智 (3041-TW) 與安瑞 - KY(3664-TW) 今 (24) 日表示，揚智董事會決議參與安瑞 - KY 私募普通股，以每股新台幣 16 元、增資股數 5,625 仟股計算，合計新台幣 9,000 萬元，將全面投入安瑞 - KY 於國際市場拓展與營運成長的需求，攜手首波將瞄準印度電信商龍頭，搶佔印度電信運營商 70% 市佔率。

揚智總經理連建欽。(鉅亨網資料照)

揚智表示，本次私募資金將用於強化安瑞科技業務擴張、在地營運資源建置，以及大型專案推進所需之營運資金，此次資金挹注後，將精準對接雙方共同擬定的「國際成長藍圖」，旨在深耕中東、非洲及印度等新興市場，建構具規模韌性的全球營運體系。

具體執行上，揚智將發揮過往跨區域合作實績，協助安瑞 - KY 強化在地通路與資源整合，充分發揮安瑞長期深耕中東、非洲、印度、東南亞、日本、美國及歐洲市場所累積的政府、金融機構與電信商客戶優勢。

雙雄攜手首波攻勢鎖定印度電信商龍頭客戶，透過布局互補與交叉銷售策略，目標搶佔印度電信運營商 70% 市場份額。可望將此模式複製至安瑞科技既有的美、日、歐及非洲版圖，藉由擴大國際營收占比，優化整體獲利結構。