鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：IonQ Inc(IONQ-US)EPS預估下修至-5.19元，預估目標價為73.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對IonQ Inc(IONQ-US)做出2025年EPS預估：中位數由-5.06元下修至-5.19元，其中最高估值-4.9元，最低估值-5.33元，預估目標價為73.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-4.9(-1.84)-1.56-1.45-1.13
最低值-5.33(-5.33)-2.43-2.38-1.65
平均值-5.15(-4.37)-2.02-1.95-1.36
中位數-5.19(-5.06)-1.99-1.93-1.31

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.10億2.48億3.73億5.25億
最低值1.08億1.75億2.50億4.14億
平均值1.08億1.96億3.19億4.71億
中位數1.08億1.92億3.20億4.73億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.43-0.77-0.25-0.78-1.56
營業收入0.00210萬1,113萬2,204萬4,307萬

詳細資訊請看美股內頁：
IonQ Inc(IONQ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


