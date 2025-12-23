鉅亨速報 - Factset 最新調查：IonQ Inc(IONQ-US)EPS預估下修至-5.19元，預估目標價為73.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對IonQ Inc(IONQ-US)做出2025年EPS預估：中位數由-5.06元下修至-5.19元，其中最高估值-4.9元，最低估值-5.33元，預估目標價為73.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-4.9(-1.84)
|-1.56
|-1.45
|-1.13
|最低值
|-5.33(-5.33)
|-2.43
|-2.38
|-1.65
|平均值
|-5.15(-4.37)
|-2.02
|-1.95
|-1.36
|中位數
|-5.19(-5.06)
|-1.99
|-1.93
|-1.31
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.10億
|2.48億
|3.73億
|5.25億
|最低值
|1.08億
|1.75億
|2.50億
|4.14億
|平均值
|1.08億
|1.96億
|3.19億
|4.71億
|中位數
|1.08億
|1.92億
|3.20億
|4.73億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.43
|-0.77
|-0.25
|-0.78
|-1.56
|營業收入
|0.00
|210萬
|1,113萬
|2,204萬
|4,307萬
詳細資訊請看美股內頁：
IonQ Inc(IONQ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
