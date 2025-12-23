鉅亨速報 - Factset 最新調查：胡連(6279-TW)EPS預估下修至9.68元，預估目標價為155元

search icon



根據FactSet最新調查，共10位分析師，對胡連(6279-TW)做出2025年EPS預估：中位數由9.73元下修至9.68元，其中最高估值10.2元，最低估值9.11元，預估目標價為155元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值10.2(11.56)14.3515.57
最低值9.11(9.11)11.5312.51
平均值9.73(9.91)12.6914.85
中位數9.68(9.73)12.715.41

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值9,861,00011,465,00013,151,000
最低值9,471,00010,572,19011,461,210
平均值9,708,39010,969,04012,193,390
中位數9,732,00010,934,19012,081,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS12.799.2410.037.91
營業收入
(單位：新台幣千元)		8,800,2197,330,8116,526,7494,948,862

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6279/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


