鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對國泰金(2882-TW)做出2025年EPS預估：中位數由6.19元上修至6.24元，其中最高估值7.25元，最低估值5.11元，預估目標價為70.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|7.25(7.25)
|7.28
|8.36
|最低值
|5.11(5.11)
|5.65
|6.31
|平均值
|6.27(6.22)
|6.42
|7.09
|中位數
|6.24(6.19)
|6.28
|6.85
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|476,117,000
|523,729,000
|576,102,000
|最低值
|315,088,000
|350,674,000
|391,127,000
|平均值
|371,940,120
|419,070,520
|476,210,440
|中位數
|352,589,500
|394,845,000
|461,402,310
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|7.29
|3.24
|2.58
|10.34
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|357,716,917
|304,172,639
|341,433,658
|625,962,605
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2882/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
上一篇
下一篇