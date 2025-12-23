捷創科技大展蜜月行情、飆漲136% 中籤者潛在獲利翻倍

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-12-23 11:12

半導體測試設備業者捷創科技 (7810-TW) 今 (23) 日以每股 85 元正式掛牌上櫃，開盤後即大漲表態，盤中最高衝至 201 元，大漲 116 元、漲幅 136.47%，等同中籤者潛在獲利超過 100%。

左為捷創科技董事長暨總經理林益民。(圖：捷創提供)

近年半導體產業從低迷中復甦，半導體測試設備需求日益成長，隨著 AI 及 HPC 快速發展，加上邊緣運算裝置規格升級，預期 2026 年全球半導體市場將持續維持成長動能，而捷創科技為測試設備廠夥伴及 AI 智慧工廠及智慧實驗室塑造者，預計 2026 年將持續受惠。

捷創科技主要提供測試設備裝機、移機、校驗、維修及設備延壽服務，同時開發提升產能的客製化產品，以及導入智慧自動化，協助客戶達成高效率的生產目標。目前服務範圍遍及國內、亞洲及歐美地區，客戶群涵蓋 IC 設計、晶圓製造與封測廠商。

捷創科技已開發出改善製程之治具及嵌入式邊際運算平台 (Jtron Embedded Edge Platform) 提供工廠智能化服務，協助半導體大廠客戶進行實驗室設備之通訊協定 (SECS-GEM) 整合，達成晶圓廠製程資訊自動擷取、自動報告、自動上傳進行製程控制決策，預期該平台將成為未來營收的新成長動能。

今年除 AI 浪潮延燒，亦帶動物聯網 (IoT) 及電動車等相關領域快速發展，捷創科技的技術服務收入持續成長，加上自有產品銷售暢旺，今年前三季營收達到 3.7 億元，較去年同期成長約 23%，稅後淨利約 5,800 萬元，較去年同期成長約 57%，EPS 來到 3.21 元，獲利表現亮眼。

展望後市，捷創科技看好，隨著 AI、HPC 快速發展，半導體測試設備及自動化生產之市場需求日益增加，封測產能的擴充帶動裝機需求，亦墊高未來設備校驗及維修的基期，另一方面，捷創科技自行開發的嵌入式邊際運算平台並非侷限在半導體產業內，更可適用於其他產業領域，如製藥、食品安全檢測、化學分析及應用材料等，正逐步擴大自動化解決方案的應用場域，未來捷創科技未來成長前景可期。