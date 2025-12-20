search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：海德航空(HEI-US)EPS預估上修至5.38元，預估目標價為366.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對海德航空(HEI-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.3元上修至5.38元，其中最高估值5.58元，最低估值5.15元，預估目標價為366.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值5.58(5.59)6.467.43
最低值5.15(5.13)5.756.25
平均值5.35(5.33)6.086.73
中位數5.38(5.3)6.096.62

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值49.87億54.17億56.14億
最低值48.05億50.48億52.74億
平均值49.00億52.54億54.66億
中位數49.04億52.68億54.88億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.252.592.943.714.97
營業收入18.66億22.08億29.68億38.58億44.85億

詳細資訊請看美股內頁：
海德航空(HEI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


