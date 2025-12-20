鉅亨速報 - Factset 最新調查：海德航空(HEI-US)EPS預估上修至5.38元，預估目標價為366.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對海德航空(HEI-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.3元上修至5.38元，其中最高估值5.58元，最低估值5.15元，預估目標價為366.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.58(5.59)
|6.46
|7.43
|最低值
|5.15(5.13)
|5.75
|6.25
|平均值
|5.35(5.33)
|6.08
|6.73
|中位數
|5.38(5.3)
|6.09
|6.62
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|49.87億
|54.17億
|56.14億
|最低值
|48.05億
|50.48億
|52.74億
|平均值
|49.00億
|52.54億
|54.66億
|中位數
|49.04億
|52.68億
|54.88億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.25
|2.59
|2.94
|3.71
|4.97
|營業收入
|18.66億
|22.08億
|29.68億
|38.58億
|44.85億
詳細資訊請看美股內頁：
海德航空(HEI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
