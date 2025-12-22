search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉年華集團(CCL-US)EPS預估上修至2.49元，預估目標價為34.90元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共26位分析師，對嘉年華集團(CCL-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.43元上修至2.49元，其中最高估值2.69元，最低估值2.31元，預估目標價為34.90元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.69(2.62)3.133.723.96
最低值2.31(2.3)2.663.083.73
平均值2.5(2.44)2.843.283.85
中位數2.49(2.43)2.83.23.85

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值281.30億294.45億306.00億317.83億
最低值272.76億281.90億297.69億310.83億
平均值277.71億287.76億301.33億314.33億
中位數278.18億287.85億301.13億314.33億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-8.46-5.16-0.061.502.10
營業收入19.08億121.68億215.93億250.21億266.22億

詳細資訊請看美股內頁：
嘉年華集團(CCL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


台股首頁我要存股
