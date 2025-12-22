鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉年華集團(CCL-US)EPS預估上修至2.49元，預估目標價為34.90元
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對嘉年華集團(CCL-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.43元上修至2.49元，其中最高估值2.69元，最低估值2.31元，預估目標價為34.90元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.69(2.62)
|3.13
|3.72
|3.96
|最低值
|2.31(2.3)
|2.66
|3.08
|3.73
|平均值
|2.5(2.44)
|2.84
|3.28
|3.85
|中位數
|2.49(2.43)
|2.8
|3.2
|3.85
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|281.30億
|294.45億
|306.00億
|317.83億
|最低值
|272.76億
|281.90億
|297.69億
|310.83億
|平均值
|277.71億
|287.76億
|301.33億
|314.33億
|中位數
|278.18億
|287.85億
|301.13億
|314.33億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-8.46
|-5.16
|-0.06
|1.50
|2.10
|營業收入
|19.08億
|121.68億
|215.93億
|250.21億
|266.22億
詳細資訊請看美股內頁：
嘉年華集團(CCL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
