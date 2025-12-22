鉅亨速報 - Factset 最新調查：藍威斯頓控股(LW-US)EPS預估下修至2.76元，預估目標價為60.50元
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對藍威斯頓控股(LW-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.1元下修至2.76元，其中最高估值3.23元，最低估值2.53元，預估目標價為60.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.23(3.23)
|3.57
|3.99
|4.05
|最低值
|2.53(2.89)
|2.5
|3.26
|3.84
|平均值
|2.83(3.06)
|3.18
|3.7
|3.94
|中位數
|2.76(3.1)
|3.18
|3.7
|3.94
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|65.84億
|65.86億
|68.16億
|70.55億
|最低值
|64.84億
|62.39億
|64.06億
|69.82億
|平均值
|65.30億
|64.47億
|66.46億
|70.19億
|中位數
|65.28億
|64.77億
|66.65億
|70.19億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.16
|1.38
|6.95
|4.98
|2.50
|營業收入
|36.71億
|40.99億
|53.51億
|64.68億
|64.51億
詳細資訊請看美股內頁：
藍威斯頓控股(LW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
