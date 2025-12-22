鉅亨速報 - Factset 最新調查：藍威斯頓控股(LW-US)EPS預估下修至2.76元，預估目標價為60.50元

search icon



根據FactSet最新調查，共9位分析師，對藍威斯頓控股(LW-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.1元下修至2.76元，其中最高估值3.23元，最低估值2.53元，預估目標價為60.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.23(3.23)3.573.994.05
最低值2.53(2.89)2.53.263.84
平均值2.83(3.06)3.183.73.94
中位數2.76(3.1)3.183.73.94

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值65.84億65.86億68.16億70.55億
最低值64.84億62.39億64.06億69.82億
平均值65.30億64.47億66.46億70.19億
中位數65.28億64.77億66.65億70.19億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.161.386.954.982.50
營業收入36.71億40.99億53.51億64.68億64.51億

詳細資訊請看美股內頁：
藍威斯頓控股(LW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股市場預估EPSLW

藍威斯頓控股43.94-25.9%

