鉅亨速報

Factset 最新調查：藍威斯頓控股(LW-US)EPS預估下修至3元，預估目標價為64.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對藍威斯頓控股(LW-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.06元下修至3元，其中最高估值3.27元，最低估值2.7元，預估目標價為64.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.27(3.33)4.044.424.72
最低值2.7(2.7)3.263.564.05
平均值3.02(3.05)3.493.94.39
中位數3(3.06)3.43.84.39

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值65.66億66.48億68.81億71.09億
最低值64.72億63.54億64.40億70.55億
平均值65.11億64.73億66.70億70.82億
中位數65.12億64.10億66.67億70.82億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.161.386.954.982.50
營業收入36.71億40.99億53.51億64.68億64.51億

詳細資訊請看美股內頁：
藍威斯頓控股(LW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSLW

藍威斯頓控股58.07+4.31%

