鉅亨速報 - Factset 最新調查：藍威斯頓控股(LW-US)EPS預估下修至3元，預估目標價為64.50元
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對藍威斯頓控股(LW-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.06元下修至3元，其中最高估值3.27元，最低估值2.7元，預估目標價為64.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.27(3.33)
|4.04
|4.42
|4.72
|最低值
|2.7(2.7)
|3.26
|3.56
|4.05
|平均值
|3.02(3.05)
|3.49
|3.9
|4.39
|中位數
|3(3.06)
|3.4
|3.8
|4.39
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|65.66億
|66.48億
|68.81億
|71.09億
|最低值
|64.72億
|63.54億
|64.40億
|70.55億
|平均值
|65.11億
|64.73億
|66.70億
|70.82億
|中位數
|65.12億
|64.10億
|66.67億
|70.82億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.16
|1.38
|6.95
|4.98
|2.50
|營業收入
|36.71億
|40.99億
|53.51億
|64.68億
|64.51億
詳細資訊請看美股內頁：
藍威斯頓控股(LW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
