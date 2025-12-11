鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對藍威斯頓控股(LW-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.11元下修至3.04元，其中最高估值3.23元，最低估值2.89元，預估目標價為65.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.23(3.23)
|3.74
|4.15
|4.4
|最低值
|2.89(2.89)
|3.34
|3.64
|4.05
|平均值
|3.05(3.06)
|3.51
|3.88
|4.22
|中位數
|3.04(3.11)
|3.5
|3.9
|4.22
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|65.84億
|65.86億
|68.16億
|70.55億
|最低值
|64.99億
|63.54億
|64.40億
|70.00億
|平均值
|65.29億
|64.87億
|66.70億
|70.27億
|中位數
|65.19億
|64.96億
|67.11億
|70.27億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.16
|1.38
|6.95
|4.98
|2.50
|營業收入
|36.71億
|40.99億
|53.51億
|64.68億
|64.51億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
