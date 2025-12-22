鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-12-22 19:35

為積極拓展境外支付版圖，悠遊卡公司今 (22) 日宣布，悠遊付跨境支付服務於韓國盛大上線，悠遊卡公司表示，此次加入財金資訊公司主導的電支國家隊跨境布局，悠遊付於韓國順利落地，象徵跨境支付發展的重要里程碑。為歡慶跨境服務正式上線，悠遊付特別推出韓國跨境交易「免手續費」優惠，並結合銀行加碼及樂天免稅店等多重回饋，最高可享 40% 回饋。

免手續費+最高回饋40%！悠遊付韓國跨境支付啟動 下一站攻日、星。(圖:悠遊卡公司)

即日起，民眾前往韓國旅遊或商務出差，只需打開悠遊付 App 開啟付款碼，轉換所在國家至韓國，即可在韓國特約商店直接以新臺幣掃碼扣款，完全不必擔心幣值換算或外幣不夠用的窘境。

首波合作通路涵蓋韓國超過 36 萬店據點，包括 GS25、CU、7-ELEVEN、emart24 等四大超商系統，樂天免稅店、Ediya Coffee、A Twosome Place 等人氣連鎖品牌，以及眾多餐飲、零售、生活消費據點，一次網羅台灣旅客最常消費的場景。

悠遊卡公司表示，跟著財金資訊電支國家隊腳步，跨境支付的下一站將進軍日本、新加坡進而拓展至東南亞，未來台灣民眾出國只要帶一支手機、開啟手機悠遊付 App，就能享受悠遊付的即時與便捷服務。

為歡慶悠遊付跨境服務盛大上線，悠遊卡公司推出「悠遊付前進韓國」優惠活動，自 2025 年 12 月 22 日至 2026 年 2 月 28 日止，民眾於韓國貼有 TWQR 標誌的特約店家使用悠遊付，並以悠遊付錢包或綁定銀行帳戶扣款，即可享每筆 18.5% 悠遊付回饋金，活動期間同享免 1.5% 海外交易手續費，加上筆筆 18.5% 回饋可達 20% 回饋 (活動限量，送完為止)。

悠遊卡公司攜手樂天免稅店推出獨家優惠！民眾於韓國 TWQR 特約商店消費，即可獲得 10% 樂天免稅店現金回饋券，憑券單筆滿新台幣 1000 元回饋 100 元，送完為止；持悠遊卡至樂天免稅店明洞總店、世界塔店、釜山店及濟州島店服務台出示悠遊卡或悠遊聯名卡即可享升級 GOLD 會員、贈送 10,000pre-LDF PAY、人氣面膜來店禮及消費最高再折 88 美元等優惠，詳情請見悠遊卡官網活動網頁。