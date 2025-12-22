鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-12-22 19:16

中華電信 (2412-TW) 今 (22) 日宣布，進駐高雄市政府「PIER F 棧叁庫」，建置專屬共享 AI 展示空間，以及企業研發共享辦公室。中華電信透過自身在 AI 研發、資料治理、5G 網路、雲端運算及 AIoT 應用上的耕耘，協助高雄建構城市級生成式主權 AI 示範基地。

中華電信攜手高雄市政府，打造城市級主權AI基地。(圖：中華電信提供)

中華電信在 PIER F 棧叁庫打造兩大 AI 場域，包括提供教育訓練、成果展示及策略協作的共享 AI 展示空間，以及未來將進駐 AI 人才與研發團隊的企業研發共享辦公室。

中華電信指出，可容納近百人的共享 AI 展示空間，將成為中華電信首創推動 AI 內部培訓的重要基地，定期開設 AI 相關講座，推動 AI 跨域應用，打造高雄專屬的主權 AI 生態系。

共享辦公室方面，中華電信表示，以彈性空間場域應用思維，協助研發同仁激盪生成式 AI、主權 AI 與 AI 治理相關策略，深化跨部門合作與決策效率，強化中華電信在南部的 AI 研發能量，並結合政府數位轉型策略，打造智慧城市合作治理藍圖。