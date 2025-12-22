中華電信攜手高雄市政府 打造城市級主權AI基地
鉅亨網記者劉玟妤 台北
中華電信 (2412-TW) 今 (22) 日宣布，進駐高雄市政府「PIER F 棧叁庫」，建置專屬共享 AI 展示空間，以及企業研發共享辦公室。中華電信透過自身在 AI 研發、資料治理、5G 網路、雲端運算及 AIoT 應用上的耕耘，協助高雄建構城市級生成式主權 AI 示範基地。
中華電信在 PIER F 棧叁庫打造兩大 AI 場域，包括提供教育訓練、成果展示及策略協作的共享 AI 展示空間，以及未來將進駐 AI 人才與研發團隊的企業研發共享辦公室。
中華電信指出，可容納近百人的共享 AI 展示空間，將成為中華電信首創推動 AI 內部培訓的重要基地，定期開設 AI 相關講座，推動 AI 跨域應用，打造高雄專屬的主權 AI 生態系。
共享辦公室方面，中華電信表示，以彈性空間場域應用思維，協助研發同仁激盪生成式 AI、主權 AI 與 AI 治理相關策略，深化跨部門合作與決策效率，強化中華電信在南部的 AI 研發能量，並結合政府數位轉型策略，打造智慧城市合作治理藍圖。
中華電信提到，此次進駐棧叁庫 AI 智慧創新基地，將與先前啟用的高雄亞灣科技大樓，形成研發、示範與 AI 人才培育研發廊帶，帶動城市級生成式主權 AI 的完整布局，讓中華電信行程「研發 x 示範 x 應用 x 人才」一條龍的 AI 基地鏈。
- 免費體驗5萬美元模擬交易 投資全球資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 中華電信攜手HPE打造IDC備援服務 強化台灣企業網路韌性與資料保護能力
- 中華電信深化東南亞布局 馬來西亞公司正式成立
- 助力台灣衛星產業鏈 中華電信董座： 評估投資衛星終端設備商 5-8家洽談中
- 華碩旗下台智雲看好主權AI商機 明年年中台南AI City基建將有成果
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇